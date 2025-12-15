Vereitelte Anschlagspläne

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hält die Weihnachtsmärkte im Freistaat für sicher. (picture alliance / dpa / Felix Hörhager)

Herrmann sagte im Deutschlandfunk, die Menschen in Bayern könnten Weihnachtsmärkte ganz entspannt besuchen. Man wolle es auch nicht übertreiben, sodass manche Feste wegen hoher Kosten für Sicherheitsvorkehrungen nicht mehr stattfinden könnten.

Am Wochenende waren fünf Männer aus Marokko, Ägypten und Syrien im Raum Dingolfing festgenommen worden, die einen islamistischen Anschlag mit einem Auto oder einem Lkw geplant haben sollen. Es habe sich teilweise um zugewanderte Fachkräfte gehandelt, sagte Herrmann. Derzeit würden die Verdächtigen vernommen und ihre Handys ausgewertet. Einen Bericht, wonach ein ausländischer Geheimdienst den bayerischen Sicherheitsbehörden einen Hinweis gegeben hatte, wollte der CSU-Politiker weder bestätigen noch dementieren.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.