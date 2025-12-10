Zum Jahresbeginn 2026 würden 90 Vorschriften vereinfacht oder gestrichen, erklärte der zuständige Landesminister Pentz. Zahlreiche Verwaltungsvorgänge sind demnach per E-Mail möglich, bei der Anmeldung zu Prüfungen oder Berufszulassungen müssen Dokumente nicht mehr im Original oder in beglaubigter Kopie vorgelegt werden - es reicht eine digitale Kopie. Ein zweites Gesetz zum Bürokratieabbau ist nach Angaben der hessischen Landesregierung bereits in Arbeit.
Diese Nachricht wurde am 10.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.