Landtag
Hessen bekommt sein erstes Gesetz für den Bürokratieabbau

In Hessen hat der Landtag ein erstes Gesetz zum Bürokratieabbau verabschiedet.

    Bei einer Kundgebung hält jemand ein Schild mit der Aufschrift „Bürokratie-Abbau! Jetzt“ hoch.
    Bürokratieabbau ist ein Gebot der Stunde (picture alliance / dpa / Monika Skolimowska)
    Zum Jahresbeginn 2026 würden 90 Vorschriften vereinfacht oder gestrichen, erklärte der zuständige Landesminister Pentz. Zahlreiche Verwaltungsvorgänge sind demnach per E-Mail möglich, bei der Anmeldung zu Prüfungen oder Berufszulassungen müssen Dokumente nicht mehr im Original oder in beglaubigter Kopie vorgelegt werden - es reicht eine digitale Kopie. Ein zweites Gesetz zum Bürokratieabbau ist nach Angaben der hessischen Landesregierung bereits in Arbeit.
    Diese Nachricht wurde am 10.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.