Niedrigwasser
Heute dürfen Lkw erstmals trotz des Sonntagsfahrverbotes auf die Straßen

In Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland dürfen bestimmte Lkw heute trotz des Sonntagsfahrverbotes Güter transportieren. Hintergrund ist das Niedrigwasser in deutschen Flüssen.

    Im Vordergrund fahren auf einer Autobahn zwei LKW. Im Hintergrund sind noch zwei Autos erkennbar.
    Bestimmte Lkw dürfen heute wegen des Niedrigwassers trotz des Sonntagsfahrverbotes auf die Straßen. (imago / Zoonar / monticello)
    Die vier Bundesländer hatten das Fahrverbot in den vergangenen Tagen vorübergehend gelockert oder aufgehoben, um Ersatztransporte auf den Straßen zu ermöglichen. Bundesverkehrsminister Bilger verteidigte das Vorgehen und argumentierte im Deutschlandfunk, Unternehmen brauchten jetzt diese Flexibilität. Es brauche aber ein Maßnahmenbündel, um auf das Niedrigwasser zu reagieren. So sollten vermeidbare Baustellen auf Autobahnen wegfallen und die Bahn zusätzliche Kapazitäten für den Transport auf der Schiene bereitstellen.

    Kritik vom BUND

    Die Umweltorganisation BUND kritisierte die Lockerung des Sonntagsfahrverbotes. BUND-Chef Bandt sagte, die Regierung habe nicht verstanden, dass niedrige Flusspegel ein Symptom der Klimakrise seien. Der Bundesverband der Deutschen Industrie begrüßte die Ausnahmeregelung dagegen.
    Diese Nachricht wurde am 09.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.