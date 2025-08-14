Krieg im Gazastreifen

Lkw mit Hilfsgütern für den Gazastreifen (Amr Nabil / AP / dpa / Amr Nabil)

In einer gemeinsamen Erklärung verweisen sie auf neue Vorschriften, mit denen Anträge auf Lieferungen von Hilfsgütern in den Gazastreifen verzögert oder abgelehnt würden. Zu den Unterzeichnern zählen unter anderem Oxfam und Ärzte ohne Grenzen.

Die israelische Regierung hatte im März unter anderem die Rahmenbedingungen für die Registrierung von Hilfsorganisationen neu gefasst. Sie spricht von einem Sicherheits-Screening. Die Hilfsorganisationen sehen in den Vorschriften dagegen ein Instrument, um unparteiische Hilfe zu blockieren und palästinensische Akteure auszuschließen.

Nach Angaben der israelischen Regierungsstelle erfüllen fast 20 internationale Organisationen die Vorgaben. Täglich werden demnach rund 300 Lastwagen in den Gazastreifen gelassen. Nach früheren Angaben der Vereinten Nationen lag die Zahl der Lkw dagegen nur im unteren zweistelligen Bereich.

