Afghanen in Pakistan

Sie hätten zugelassen, dass Afghanen von Pakistan nach Afghanistan abgeschoben worden seien, obwohl diese schon eine Aufnahmezusage für Deutschland gehabt hätten, teilten die Organisationen mit. Dadurch hätten sich die beiden Minister unter anderem der unterlassenen Hilfeleistung schuldig gemacht. Die Strafanzeige wurde bei der Staatsanwaltschaft Berlin eingereicht.

In den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass die pakistanischen Behörden schutzsuchende Menschen trotz deutscher Aufnahmezusagen nach Afghanistan abschieben. Außenminister Wadephul sicherte Hilfe zu und erklärte, er stehe mit der pakistanischen Regierung in Kontakt. Die Lage in Afghanistan nannte der CDU-Politiker vier Jahre nach der Machtübernahme der Taliban katastrophal. Die Bundesregierung werde zusätzliche 5,8 Millionen Euro für die humanitäre Hilfe in dem Land bereitstellen.

