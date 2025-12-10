30 Jahre nach Kriegsende

Nach wie vor sei das Leben geprägt von hoher Arbeitslosigkeit und Armut, berichtet der Landesdirektor der Organisation, Adzovic. Aus Mangel an Perspektiven verließen viele junge Menschen das Land. Zudem verschärften Diskriminierung und unzureichender Schutz für Flüchtlinge und Minderheiten die Situation.
In der damaligen jugoslawischen Teilrepublik Bosnien und Herzegowina kämpften von April 1992 bis zum 14. Dezember 1995 vor allem bosnische Serben und Kroaten sowie muslimische Bosniaken gegeneinander. Im sogenannten "Bosnienkrieg" ging es um ethnische Konflikte und um Territorialfragen.
