Angriff in Erfurt
Hinweise auf antisemitisches Motiv

Nach dem Angriff auf einen 24-jährigen in Erfurt verdichten sich die Hinweise auf ein antisemitisches Motiv.

    Reinhard Schramm steht bei der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus in Erfurt hinter einem Rednerpult.
    Der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde, Reinhard Schramm (IMAGO / pictureteam / IMAGO / Matthias Gränzdörfer)
    Der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde, Schramm, sagte, der Täter habe dem jungen Mann nicht nur seine Halskette mit Davidstern geraubt, sondern ihn auch als Juden beschimpft. Schramm betonte, der Vorfall bestätigte jüdische Mitbürger in ihren Ängsten vor - Zitat - eskalierendem Hass.
    Der Aserbaidschaner war vergangenen Freitag in einer Straßenbahn angegriffen worden. Der Täter konnte nicht gefasst werden. Die Polizei sprach von einer politisch motivierten Straftat.
