Angriff in Erfurt

Der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde, Schramm, sagte, der Täter habe dem jungen Mann nicht nur seine Halskette mit Davidstern geraubt, sondern ihn auch als Juden beschimpft. Schramm betonte, der Vorfall bestätigte jüdische Mitbürger in ihren Ängsten vor - Zitat - eskalierendem Hass.
Der Aserbaidschaner war vergangenen Freitag in einer Straßenbahn angegriffen worden. Der Täter konnte nicht gefasst werden. Die Polizei sprach von einer politisch motivierten Straftat.
Diese Nachricht wurde am 30.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.