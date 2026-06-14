Krieg im Nahen Osten

Schäden nach einem Hisbollah-Angriff auf Israel (Archivbild) (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Mati Milstein)

Wie die israelische Armee mitteilte, gab es zwei Einschläge von Sprengstoff-Drohnen nahe der Grenze zum Nachbarland. Verletzt wurde demnach niemand. Die Streitkräfte kündigten Gegenangriffe an und riefen die Bewohner von 29 Orten im Südlibanon auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Eigentlich gilt für den Libanon seit dem 17. April eine Waffenruhe, die aber von der pro-iranischen Hisbollah abgelehnt wird. Sie und Israel greifen sich nahezu täglich an.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.