Dis israelische Luftwaffe greift Ziele in der Region Nabatija im Süden des Libanon an (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Ramiz Dallah)

Der Einsatz in der Gegend von Nabatija gegen die mit Panzerfäusten bewaffneten Männer sei erfolgt, um eine Bedrohung für israelische Soldaten abzuwenden, teilte das Militär mit. Zudem hätten die Streitkräfte ein Gebäude beschossen, von dem aus die Kämpfer agierten. Die Armee habe auch eine Raketenabschussrampe zerstört, hieß es weiter. Der israelische Verteidigungsminister Katz warnte den Iran davor, die Umsetzung eines direkten Abkommens mit dem Libanon zu verhindern. Man werde gegen jeglichen derartigen Versuch mit großer Härte vorgehen, sagte Katz. Vertreter Israels und des Libanon hatten in Washington ein Rahmenabkommen unterzeichnet. Die 14-Punkte-Vereinbarung soll den Weg zu einem Friedensvertrag ebnen. Dazu gehört unter anderem die Entwaffnung der vom Iran finanzierten Hisbollah-Miliz im Libanon. Die Entwaffnung gilt als Voraussetzung für den schrittweisen Rückzug der israelischen Armee aus dem Nachbarland. Die Hisbollah lehnt das Abkommen ab. Israel und der Libanon befinden sich seit 1948 im Kriegszustand.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.