Eine überflutete Straße in Florenz (Giuseppe Cabras / IPA via ZUMA Pre / Giuseppe Cabras)

An mehreren Orten kam es zu Überschwemmungen. In einigen Städten blieben die Schulen geschlossen, ebenso wie Museen, Kinos und Theater in Florenz. In Bologna wurden Evakuierungen angeordnet. Eine Autobahn war gesperrt. Regierungschefin Meloni sicherte den Betroffenen Unterstützung zu.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.