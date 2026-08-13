AfD und BSW

BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht hat Kritik an der Brandmauer geübt. Nun bietet ihr Thüringens AfD-Chef Höcke an, sich zur Ministerpräsidentin des Freistaats wählen zu lassen. (picture alliance / Ipon / Stefan Boness)

"Werden Sie Ministerpräsidentin", sagt Höcke in einem im Netzwerk X geposteten Video. Wagenknecht habe zurecht Kritik an der Brandmauerpolitik geäußert und solle noch vor dem 6. September, dem Tag der Wahl in Sachsen-Anhalt, "ein neues Kapitel in der Parteiengeschichte der Bundesrepublik" aufschlagen. Das BSW ist allerdings in Thüringen wie die SPD Teil der Koalition von CDU-Regierungschef Voigt. Zwischen dem BSW-Landesverband und Wagenknecht gibt es Spannungen.

Die AfD Thüringen wird vom Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft und beobachtet. Der aus Nordrhein-Westfalen stammende Höcke kann nach einem Gerichtsurteil aus dem Jahr 2019 als Faschist bezeichnet werden.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.