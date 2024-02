Düsseldorf: Ein Mottowagen gegen die Attacken auf Einsatzkräfte (Federico Gambarini / dpa / Federico Gambarini)

In Köln, Düsseldorf und Mainz versammelten sich hunderttausende Menschen in den Innenstädten. Der größte Umzug startete am Vormittag in Köln. Die Politik bietet den Jecken und Narren auch in diesem Jahr viele Vorlagen für ihre Persiflage-Wagen.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.