Das Schwermetall wird laut der Studie im Sediment gebunden, deshalb ist der Thallium-Wert aktuell relativ niedrig. Er könnte aber steigen, wenn mehr Sauerstoff in der Ostsee wäre, weil dann würde die Bindung im Sediment nicht mehr so gut funktionieren würde. Mehr Sauerstoff ist aber eigentlich erwünscht, weil es in der Ostsee mehrere sogenannte Todeszonen gibt, in denen es nur ein Minimum an Sauerstoff gibt. Dort kann kaum etwas gedeihen - weder Fische, Krebse, Muscheln noch Pflanzen.