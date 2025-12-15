Der prodemokratische Hongkonger Unternehmer und Aktivist, Jimmy Lai. (Archivbild) (AP / Vincent Yu)

Ein Gericht der chinesischen Stadt sah die Schuld des Gründers der prodemokratischen Zeitung "Apple Daily" als erwiesen an. Die Anklage warf ihm Verschwörung zur Kooperation mit ausländischen Kräften und zur Veröffentlichung aufrührerischer Publikationen vor. Dem 78-Jährigen droht lebenslange Haft. Die Anhörung über das Strafmaß soll Mitte Januar beginnen. Lai hatte auf nicht schuldig plädiert. Er wurde bereits in mehreren Verfahren verurteilt und ist seit 2020 inhaftiert.

Der aktuelle Prozess ist der bisher prominenteste nach dem sogenannten Nationalen Sicherheitsgesetz, das China nach den prodemokratischen Massenprotesten von 2019 erlassen hatte.

