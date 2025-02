Absturz in Washington

Bei der Kollision einer Passagiermaschine und einem Helikopter über der US-Hauptstadt Washington war die Ortungstechnologie des Helikopters ausgeschaltet. (Uncredited / Ronald Reagan Washing / Uncredited)

Die Ortungstechnologie des Helikopters sei zum Zeitpunkt des Unglücks abgeschaltet gewesen, sagte der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im US-Senat, Cruz, der New York Times. Das sogenannte ADS-B-System liefert im Sekundentakt Daten zu Position, Geschwindigkeit und Flughöhe. Das erleichtert die Arbeit von Fluglotsen. Militärhubschrauber können das System aus Sicherheitsgründen abschalten, wenn Regierungsmitglieder an Bord sind. Dies war aber in der Nacht des Absturzes nicht der Fall.

Bei dem Unglück kamen alle 64 Menschen an Bord des Flugzeuges und die drei Insassen des Helikopters ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.