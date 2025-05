Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Warum die beiden Helikopter westlich von Helsinki kollidierten, ist noch unklar. An Bord der Maschinen befanden sich nach Polizeiangaben fünf Menschen. Die Behörden teilten noch nicht mit, ob es Überlebende gegeben hat. Medienberichten zufolge waren die Hubschrauber in Estland gestartet und hatten Geschäftsleute an Bord.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.