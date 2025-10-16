Demnach begann die Protestaktion am Montag im Ghezel-Hesar-Gefängnis, einer der größten Haftanstalten des Regimes in der Nähe von Teheran. Die Organisation "Human Rights Activists News Agency" meldet, die Streiks seien durch die Verlegung von Gefangenen in Einzelhaft vor ihrer Hinrichtung ausgelöst worden. Auch der Sender Iran International berichtet über die Proteste.
Nach einer Zählung der Organisation "Iran Human Rights" sind in diesem Jahr bereits 1.135 Menschen im Iran hingerichtet worden. Auch Amnesty International meldete Ende September, dass die Zahl der Exekutionen bei mehr als 1.000 und damit bereits über der Gesamtzahl des Jahres 2024 liege.
