Das teilten die Behörden heute früh mit. Damit steigt die Zahl der Opfer seit Beginn der ungewöhnlich heftigen Monsunzeit Ende Juni auf über 600.
Überschwemmungen und Erdrutsche haben insbesondere die bergige Provinz Khyber-Pakhtunkhwa an der Grenze zu Afghanistan heimgesucht, wo allein 307 Todesfälle registriert wurden.
Gestern meldete Indien in seinem Teil der Region Kaschmir 60 Tote. Das Hochwasser führte zum Abbruch einer jährlichen Hindu-Pilgerfahrt.
