Mutmaßlicher Bezug zum IS

Das teilte eine Sprecherin der Anklagebehörde in der australischen Stadt mit. Weitere Beweismittel im Verfahren gegen den 25-jährigen Angeklagten würden noch geprüft. Ihm werden 78 Straftaten im Zusammenhang mit dem Anschlag am 14. Dezember vorgeworfen. Er und sein Vater hatten 15 Menschen erschossen, zahlreiche weitere erlitten Verletzungen. Der Vater des Beschuldigten wurde von der Polizei erschossen. Nach Angaben der Ermittler wurde die Tat von der Terrormiliz IS inspiriert.
Diese Nachricht wurde am 12.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.