Mutmaßlicher Bezug zum IS
Hunderte Zeugenaussagen zu tödlichem Anschlag am Bondi Beach in Sydney ausgewertet

Wegen des Anschlags auf eine Chanukka-Feier am Bondi Beach in Sydney hat die Staatsanwaltschaft bereits mehr als 800 Zeugenaussagen ausgewertet.

    Schwimmer versammeln sich in Sydney zu einer morgendlichen Mahnwache nach der Schießerei am Bondi Beach.
    Nach dem Anschlag am Bondi Beach hat die Staatsanwaltschaft mehr als 800 Zeugenaussagen ausgewertet. (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Mick Tsikas)
    Das teilte eine Sprecherin der Anklagebehörde in der australischen Stadt mit. Weitere Beweismittel im Verfahren gegen den 25-jährigen Angeklagten würden noch geprüft. Ihm werden 78 Straftaten im Zusammenhang mit dem Anschlag am 14. Dezember vorgeworfen. Er und sein Vater hatten 15 Menschen erschossen, zahlreiche weitere erlitten Verletzungen. Der Vater des Beschuldigten wurde von der Polizei erschossen. Nach Angaben der Ermittler wurde die Tat von der Terrormiliz IS inspiriert.
    Diese Nachricht wurde am 12.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.