IAB-Studie

Wie aus der Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hervorgeht, bewerteten 14 Prozent der Betriebe ihre bürokratische Belastung im laufenden Jahr als sehr hoch. 2022 seien es nur vier Prozent gewesen. Jeder zehnte Betrieb gab an, seit 2022 mehr Personal für gesetzliche Vorgaben und Dokumentationspflichten eingestellt zu haben. Als größte Belastung nannten zwei Drittel der Betriebe die Datenschutzgrundverordnung. Mit deutlichem Abstand folgten EU-Verordnungen zur IT-Sicherheit sowie das Lieferkettengesetz.
