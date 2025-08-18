Blockade von Straßen

In Israel haben Streiks begonnen, um Solidarität mit den Geiseln der Hamas zu zeigen. (dpa / ILIA YEFIMOVICH)

Landesweit beteiligten sich zudem zahlreiche Menschen an einem Streik, zu dem das Forum der Geiselangehörigen aufgerufen hatte. Zahlreiche Geschäfte und Einrichtungen blieben aus Solidarität geschlossen. Demonstranten blockierten zudem Straßen und Kreuzungen im Land, darunter größere Schnellstraßen in Tel Aviv und nahe Jerusalem. Mehr als 30 Menschen wurden nach Angaben der Polizei festgenommen.

Unterdessen leitete Israels Armee nach eigenen Angaben die Umsiedlung von Palästinensern im Gazastreifen ein, um die geplante vollständige Einnahme von Gaza-Stadt vorzubereiten. Die Militärbehörde Cogat teilte mit, Bewohner sollten zu ihrem Schutz in den Süden des abgeriegelten Küstengebiets gehen. Dafür stelle man Zelte und Ausstattung bereit.

