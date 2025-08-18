Blockade von Straßen
Hunderttausende bei Streiks und Protesten in Israel gegen Gazakrieg

In Israel haben Hunderttausende Menschen für ein Ende des Gaza-Krieges und ein Abkommen mit der Hamas zur Freilassung der Geiseln demonstriert. Zur größten Kundgebung in Tel Aviv versammelten sich am Abend 200.000 Menschen. Sie forderten die Regierung Netanjahu auf, die Pläne zur Ausweitung des Militäreinsatzes im Gazastreifen zu stoppen.

    Das Foto zeigt Menschen in Tel Aviv. Sie protestieren und blockieren Straßen, um die Beendigung des Krieges gegen Gaza und die Freilassung der Geiseln zu fordern.
    In Israel haben Streiks begonnen, um Solidarität mit den Geiseln der Hamas zu zeigen. (dpa / ILIA YEFIMOVICH)
    Landesweit beteiligten sich zudem zahlreiche Menschen an einem Streik, zu dem das Forum der Geiselangehörigen aufgerufen hatte. Zahlreiche Geschäfte und Einrichtungen blieben aus Solidarität geschlossen. Demonstranten blockierten zudem Straßen und Kreuzungen im Land, darunter größere Schnellstraßen in Tel Aviv und nahe Jerusalem. Mehr als 30 Menschen wurden nach Angaben der Polizei festgenommen.
    Unterdessen leitete Israels Armee nach eigenen Angaben die Umsiedlung von Palästinensern im Gazastreifen ein, um die geplante vollständige Einnahme von Gaza-Stadt vorzubereiten. Die Militärbehörde Cogat teilte mit, Bewohner sollten zu ihrem Schutz in den Süden des abgeriegelten Küstengebiets gehen. Dafür stelle man Zelte und Ausstattung bereit.
    Diese Nachricht wurde am 18.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.