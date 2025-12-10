Südostasien

Das thailändische Verteidigungsministerium teilte mit, rund 400.000 Menschen befänden sich inzwischen in sicheren Unterkünften. In Kambodscha sind es laut den dortigen Behörden mehr als 100.000. Nach Medienberichten flog Thailand auch erneut Luftangriffe entlang der kambodschanischen Grenze.
Zwischen beiden Ländern schwelt seit Jahrzehnten ein Streit darüber, wo genau die gemeinsame Grenze verläuft. Seit Ende Oktober gilt eigentlich eine Waffenruhe - vermittelt durch US-Präsident Trump. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, gegen die Vereinbarung zu verstoßen. Trump kündigte an, sich erneut als Vermittler einzuschalten.
