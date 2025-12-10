Südostasien
Hunderttausende fliehen vor Beschuss zwischen Thailand und Kambodscha

Vor dem wieder aufgeflammten Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha sind inzwischen mehr als eine halbe Million Menschen geflohen.

    Einheimische campieren während ihrer Flucht auf dem Markt Prey Chamkar Ta Doak in der Provinz Banteay Meanchey nahe der Grenze zu Thailand.
    Menschen fliehen vor dem Beschuss zwischen Kambodscha und Thailand. (Heng Sinith / AP / dpa / Heng Sinith)
    Das thailändische Verteidigungsministerium teilte mit, rund 400.000 Menschen befänden sich inzwischen in sicheren Unterkünften. In Kambodscha sind es laut den dortigen Behörden mehr als 100.000. Nach Medienberichten flog Thailand auch erneut Luftangriffe entlang der kambodschanischen Grenze.
    Zwischen beiden Ländern schwelt seit Jahrzehnten ein Streit darüber, wo genau die gemeinsame Grenze verläuft. Seit Ende Oktober gilt eigentlich eine Waffenruhe - vermittelt durch US-Präsident Trump. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, gegen die Vereinbarung zu verstoßen. Trump kündigte an, sich erneut als Vermittler einzuschalten.
    Diese Nachricht wurde am 10.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.