Bewaffnete Huthi-Kämpfer (AFP / Mohammed Huwais)

Zu den Umständen und zum Zeitpunkt des Todes wurden keine Angaben gemacht. Der israelische Außenminister Katz erklärte, al-Ghamari sei bei israelischen Angriffen im August verwundet worden und nun seinen Verletzungen erlegen.

Die Huthi hatten seit Beginn des Krieges zwischen der militant-islamistischen Hamas und Israel vor mehr als zwei Jahren immer wieder Schiffe im Roten Meer unter Beschuss genommen und auch Israel direkt attackiert. Sie stellten das als Unterstützung der Hamas und der Hisbollah im Libanon dar. Israel reagierte mit Vergeltungsangriffen und nahm dabei gezielt auch die Führungsriege der Miliz ins Visier.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.