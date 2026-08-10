Islamistische Rebellen

Kämpfer der Huthi-Miliz in der Provinz Hodeidah im Westen des Jemen (Archivbild). (AFP / KHALED ZIAD)

Das Ziel war erneut der Hafen der Stadt Mokka nahe der wichtigen Meerenge Bab al-Mandab. Dies gab die jemenitische Armee gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bekannt. Nach Angaben des den Huthi nahestehenden Fernsehsenders Al-Masirah richtete sich die Attacke mit Raketen und Drohnen gegen Einheiten und Waffenlager der Streitkräfte Saudi-Arabiens in dem Hafen. Er war bereits gestern von den Huthi aus der Luft angegriffen worden; sieben Menschen waren dabei getötet worden.

Die vom Iran unterstützten Huthi bekämpfen die international anerkannte Regierung des Jemen sowie deren Unterstützer Saudi-Arabien. Außerdem greifen sie immer wieder Schiffe im Golf von Aden und im Roten Meer an. Seit dem Beginn des Iran-Kriegs hat sich der Konflikt wieder ausgeweitet.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.