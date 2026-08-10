Islamistische Rebellen

Huthi-Kämpfer im Jemen (Archivbild). (AFP / Mohammed Huwais)

Das Ziel war erneut der Hafen der Stadt Mokka nahe der wichtigen Meerenge Bab al-Mandab, außerdem wurde ein Wohngebiet getroffen. Dies gab die jemenitische Armee gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bekannt. Demnach wurden bei dem Angriff sieben Menschen getötet und 30 verletzt. Nach Angaben des den Huthi nahestehenden Fernsehsenders Al-Masirah richtete sich die Attacke mit Raketen und Drohnen gegen Einheiten und Waffenlager der Streitkräfte Saudi-Arabiens in dem Hafen. Er war bereits gestern von den Huthi aus der Luft angegriffen worden; dabei hatte es ebenfalls sieben Tote gegeben.

Die vom Iran unterstützten Rebellen bekämpfen die international anerkannte Regierung des Jemen sowie deren Unterstützer Saudi-Arabien. Außerdem greifen sie immer wieder Schiffe im Golf von Aden und im Roten Meer an. Seit dem Beginn des Iran-Kriegs hat sich der Konflikt wieder verschärft.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.