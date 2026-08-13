Ein Einsatz der US-Einwanderungsbehörde ICE mit Pfefferspray, Tränengas und Blendgranaten gegen Protestierende. (Getty Images / Anadolu / Sean Bascom)

In einer Bekanntmachung des Heimatschutzministeriums ist von "Deeskalations-Geräten" die Rede, das damit vorherige Medienberichte bestätigte. Mit der Neuanschaffung wolle man sicherstellen, dass die Einsatzkräfte über die notwendigen Mittel und Ausrüstungen verfügten, um kriminelle oder illegal eingereiste Migranten sicher festnehmen und aus den Vereinigten Staaten abschieben zu können. Die Handschuhe werden über einen Tastendruck aktiviert und geben beim Berühren anderer Personen Elektroschocks ab. Die Bekanntmachung ließ zunächst offen, unter welchen konkreten Bedingungen sie eingesetzt werden sollen.

Die oft rabiate Vorgehensweise von ICE-Mitarbeitern hatte in der Vergangenheit immer wieder für Kritik gesorgt, in einigen Fällen waren Menschen erschossen worden.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.