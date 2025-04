Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts (Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V.) (Picture alliance: Eventpress | Eventpress Stauffenberg)

Die große Gefahr sei, dass sich der Protektionismus immer schneller ausbreitet, auch in China und Europa, sagte Fuest der Süddeutschen Zeitung. Wenn alle in die falsche Richtung gingen, könne es zu einer großen Krise kommen. Die Vereinigten Staaten verlangen inzwischen Zusatzzölle in Höhe von 145 Prozent auf Einfuhren aus China, Peking will seinerseits 125 Prozent auf amerikanische Waren erheben.

