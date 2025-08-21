Arbeitsmarkt

In der Logistikbranche herrscht Fachkräftemangel. (ebm-papst)

Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts. Im Juli gaben 28,1 Prozent der befragten Firmen an, sie bekämen zu wenig qualifizierte Arbeitskräfte. Drei Monate zuvor hatte der Anteil bei 27,2 Prozent gelegen.

Langfristig werde sich das Problem weiter verschärfen, erklärte das Institut. Grund sei der demografische Wandel. Besonders groß ist laut Ifo der Bedarf in der Rechts- und Steuerberatung sowie in der Wirtschaftsprüfung. Dort berichteten fast drei Viertel der Unternehmen von Schwierigkeiten bei der Fachkräftesuche. Ebenso stark betroffen sei die Logistikbranche. Dort sei mehr als die Hälfte der Firmen auf der Suche nach geeignetem Personal.

