Steuersenkung
Ifo-Institut: Ölkonzerne geben Tankrabatt bislang nur teilweise weiter

Der sogenannte Tankrabatt kommt dem Ifo-Institut zufolge nicht vollständig bei den Verbrauchern an.

    Eine Hand hält eine Zapfpistole während des Tankens.
    Mit dem sogenannten Tankrabatt, also einer Steuersenkung, sollen Autofahrer bis Dezember um 17 Cent pro Liter entlastet werden. (imago / Andy Bünning)
    Wie das Institut in München mitteilte, gaben die Konzerne beim Dieselpreis in den ersten ⁠fünf Tagen seit der Einführung Anfang Oktober von den 17 Cent Steuersenkung je Liter durchschnittlich 15 Cent weiter. Bei Superbenzin E5 waren es demnach durchschnittlich gut 16 Cent und bei Super E10 waren es 15 Cent.
    Die Forscher kritisierten erneut, dass die Maßnahme wenig zielgenau sei. Haushalte mit geringem Einkommen, kleinen Autos und geringer Kilometerleistung ⁠profitierten kaum von der Entlastung.
    Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.