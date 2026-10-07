Wie das Institut in München mitteilte, gaben die Konzerne beim Dieselpreis in den ersten fünf Tagen seit der Einführung Anfang Oktober von den 17 Cent Steuersenkung je Liter durchschnittlich 15 Cent weiter. Bei Superbenzin E5 waren es demnach durchschnittlich gut 16 Cent und bei Super E10 waren es 15 Cent.
Die Forscher kritisierten erneut, dass die Maßnahme wenig zielgenau sei. Haushalte mit geringem Einkommen, kleinen Autos und geringer Kilometerleistung profitierten kaum von der Entlastung.
Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.