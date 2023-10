Gewerkschaft

Die IG Metall fordert von der Bundesregierung mehr Unterstützung zum Schutz der Industrie. (ZB)

Der neue Zweite Vorsitzende, Kerner, sagte in Frankfurt am Main, staatliche Förderung dürften nur Unternehmen erhalten, die tarifgebunden seien, Standortgarantien fest zusagten und die Wertschöpfung garantierten. Kerner bedauerte zugleich, dass es in der Koalition weiterhin keine Entscheidung für einen subventionierten Strompreis für energieintensive Industriebetriebe gebe.

Auf dem Gewerkschaftstag hatten die Delegierten ein neues Führungsteam gewählt, an dessen Spitze mit Christiane Benner erstmals eine Frau steht.

