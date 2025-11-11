21 Millionen Stimmberechtigte

Insgesamt 21 Millionen Menschen sind stimmberechtigt. Für die 329 Sitze im Parlament treten mehr als 7.700 Kandidaten an. Ein Viertel aller Mandate ist Frauen vorbehalten. Das Wahlverhalten im Irak ist stark von ethnischen und konfessionellen Zugehörigkeiten geprägt. Die Abstimmung wird von Vorwürfen der Korruption und des Stimmenkaufs überschattet. Der einflussreiche schiitische Geistliche ak-Sadr und seine Bewegung boykottieren die Wahl.
Mehr als 300 Beobachter, darunter die Vereinten Nationen und die Arabische Liga, überwachen den Wahlprozess.
