Wetter
Im Norden bedeckt, sonst gering bewölkt, örtlich Nebel, bis -4 Grad

Das Wetter: In der Nacht in der Nordosthälfte bedeckt. In der Südwesthälfte gering bewölkt. Tiefstwerte +5 bis -4 Grad. Lokal Glättegefahr.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Am Tage bewölkt, teils auch neblig trüb. 1 bis 7 Grad. Im Süden stellenweise Dauerfrost.
    Die weiteren Aussichten: Am Dienstag überwiegend bedeckt oder neblig-trüb. 1 bis 7 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.