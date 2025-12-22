Wetter
Im Norden bedeckt, sonst gering bewölkt, örtlich Nebel, bis -4 Grad
Das Wetter: In der Nacht in der Nordosthälfte bedeckt. In der Südwesthälfte gering bewölkt. Tiefstwerte +5 bis -4 Grad. Lokal Glättegefahr.
Am Tage bewölkt, teils auch neblig trüb. 1 bis 7 Grad. Im Süden stellenweise Dauerfrost.
Die weiteren Aussichten: Am Dienstag überwiegend bedeckt oder neblig-trüb. 1 bis 7 Grad.
Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.