Die Vorhersage:
Im Norden und Nordosten meist bedeckt. Sonst teils wolkig, teils aufgelockert bewölkt, in höheren Lagen auch sonnig. In den Niederungen gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Höchstwerte von Ost nach West 4 bis 12 Grad, im Südosten um 1 Grad. Morgen bewölkt, teils auch neblig trüb. Chancen auf Sonne vor allem in höheren Lagen und auf den Westseiten der Mittelgebirge. Temperaturen 1 bis 7 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag überwiegend bedeckt oder neblig-trüb. Wolkenauflockerungen am ehesten im Norden. Abends im Osten etwas Sprühregen oder Schnee. 0 bis 4, im Rheinland bis 6 Grad.
Diese Nachricht wurde am 21.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.