Die Vorhersage:
Nachts bewölkt, gebietsweise Nebel. An der Nordsee etwas Regen. Tiefstwerte plus 8 bis minus 4 Grad. Am Tag in der Nordhälfte bewölkt, vereinzelt Regen. In der Südhälfte verbreitet neblig trüb. Temperaturen 3 bis 11 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag überwiegend Nebel und Hochnebel, später im Norden aufgelockert bewölkt oder sonnig. 0 bis 10 Grad.
Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.