Wetter
Im Norden bewölkt, im Süden neblig

Der Wetterbericht, die Lage: Deutschland liegt im Einflussbereich eines Hochdruckgebiets mit Schwerpunkt vom Alpenraum bis Südosteuropa. Dabei ist milde und sehr feuchte Luft wetterbestimmend.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts bewölkt, gebietsweise Nebel. An der Nordsee etwas Regen. Tiefstwerte plus 8 bis minus 4 Grad. Am Tag in der Nordhälfte bewölkt, vereinzelt Regen. In der Südhälfte verbreitet neblig trüb. Temperaturen 3 bis 11 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag überwiegend Nebel und Hochnebel, später im Norden aufgelockert bewölkt oder sonnig. 0 bis 10 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.