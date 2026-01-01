Die Vorhersage:
Im Norden dicht bewölkt mit Regen, in höheren Lagen Schnee. Im Süden heiter. Höchstwerte 0 bis 7 Grad. An der Nordsee und in Hochlagen Sturmböen. Morgen nasskalt mit Schnee- und Schneeregenschauern, im Küstenumfeld auch kurze Graupelgewitter. Temperaturen 0 bis 5 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag im Norden bewölkt mit Schnee- und Graupelschauern. Im Süden wechselnd wolkig und abgesehen von etwas Schnee an den Alpen weitgehend trocken. Minus 1 bis plus 4 Grad.
Diese Nachricht wurde am 01.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.