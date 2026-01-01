Wetter
Im Norden Regen und Schnee, im Süden heiter

Der Wetterbericht, die Lage: Ein Sturmtief über Südskandinavien sorgt mit polarer Meeresluft für unbeständiges, windiges und zunehmend winterliches Wetter. Der Süden wird noch von leichtem Hochdruckeinfluss beherrscht.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Norden dicht bewölkt mit Regen, in höheren Lagen Schnee. Im Süden heiter. Höchstwerte 0 bis 7 Grad. An der Nordsee und in Hochlagen Sturmböen. Morgen nasskalt mit Schnee- und Schneeregenschauern, im Küstenumfeld auch kurze Graupelgewitter. Temperaturen 0 bis 5 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag im Norden bewölkt mit Schnee- und Graupelschauern. Im Süden wechselnd wolkig und abgesehen von etwas Schnee an den Alpen weitgehend trocken. Minus 1 bis plus 4 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 01.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.