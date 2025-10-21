Wetter

Im Norden und im Süden Niederschläge, sonst Wechsel aus Sonne und Wolken, 13 bis 19 Grad

Das Wetter: In der Nordhälfte wechselhaftes Schauerwetter. Sonst Wechsel aus Sonne und Wolken mit vereinzelten Schauern. Südlich der Donau auch länger regnerisch. 13 bis 19 Grad, mit den höchsten Werten am Oberrhein. Morgen im Süden und Südwesten stark bewölkt und teils schauerartiger Regen, lokal auch länger anhaltend. Sonst wechselnde Bewölkung und bei nur einzelnen Schauern längere Zeit trocken. 13 bis 20 Grad.