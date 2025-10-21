Wetter
Im Norden und im Süden Niederschläge, sonst Wechsel aus Sonne und Wolken, 13 bis 19 Grad

Das Wetter: In der Nordhälfte wechselhaftes Schauerwetter. Sonst Wechsel aus Sonne und Wolken mit vereinzelten Schauern. Südlich der Donau auch länger regnerisch. 13 bis 19 Grad, mit den höchsten Werten am Oberrhein. Morgen im Süden und Südwesten stark bewölkt und teils schauerartiger Regen, lokal auch länger anhaltend. Sonst wechselnde Bewölkung und bei nur einzelnen Schauern längere Zeit trocken. 13 bis 20 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag stark bewölkt oder bedeckt. Teils schauerartige, teils länger anhaltende Regenfälle. Erwärmung auf 14 bis 22 Grad.
