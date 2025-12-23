Wetter
Im Norden und Nordosten aufgelockert, sonst meist bedeckt oder neblig, 0 bis 7 Grad

Das Wetter: Im Norden und Nordosten aufgelockert, sonst meist bedeckt und trüb durch Nebel oder Hochnebel. Gebietsweise sonnig im Hochschwarzwald und am Alpenrand. Höchsttemperaturen 0 bis 7 Grad, mit den kältesten Werten im Süden. Morgen, an Heiligabend, in der Südhälfte bedeckt und teils Schneegriesel oder leichter Schneefall, später nachlassend. Nach Norden Auflockerungen, teils auch sonnig und trocken. Höchstwerte -3 bis +4 Grad.

    Die weiteren Aussichten:
    Am ersten Weihnachtsfeiertag im Norden und in der Mitte heiter bis wolkig. Im Süden und im östlichen Bergland teils stärker bewölkt, aber überwiegend trocken. -3 bis +3 Grad.
