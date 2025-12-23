Wetter Im Norden und Nordosten aufgelockert, sonst meist bedeckt oder neblig, 0 bis 7 Grad
Das Wetter: Im Norden und Nordosten aufgelockert bewölkt, im Hochschwarzwald und am Alpenrand gebietsweise sonnig. Sonst meist bedeckt und trüb, stellenweise Sprühregen oder Schneegriesel. Höchsttemperaturen 0 bis 7 Grad. Morgen, an Heiligabend, in der Südhälfte bedeckt und teils Schneegriesel oder leichter Schneefall, später nachlassend. Nach Norden Auflockerungen, teils auch sonnig und trocken. Höchstwerte -3 bis +4 Grad.