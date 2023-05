Wetter

Im Norden und Osten heiter, sonst bewölkt und teils Schauer, 13 bis 25 Grad

Das Wetter: Im Norden und Osten heiter, sonst wechselnd bis stark bewölkt und im Tagesverlauf einzelne Schauer. Vor allem in der Mitte sowie im Schwarzwald und an den Alpen vereinzelt Gewitter. 13 bis 25 Grad. Morgen im Norden und Osten viel Sonne. Im Süden bewölkt. Im Westen, in der Mitte sowie vom Schwarzwald bis nach Niederbayern Schauer und Gewitter. 13 bis 23 Grad.

12.05.2023