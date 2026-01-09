Die Vorhersage:
Im Nordosten und später südlich der Donau aufgelockert bewölkt und überwiegend trocken. Sonst bedeckt mit Niederschlägen, im Norden und Osten als Schnee mit unwetterartigen Verwehungen. Im Westen und Süden Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt zudem vor Glatteis. Höchstwerte von minus 6 Grad an der Oder bis plus 9 Grad im Südwesten. Morgen im Norden wechselnd bewölkt mit einzelnen Schneeschauern. In der Mitte Schneefall, langsam nach Süden verlagernd, örtlich mit Regen vermischt. Temperaturen minus 7 Grad im Osten bis plus 4 Grad im Süden.
Im Nordosten und später südlich der Donau aufgelockert bewölkt und überwiegend trocken. Sonst bedeckt mit Niederschlägen, im Norden und Osten als Schnee mit unwetterartigen Verwehungen. Im Westen und Süden Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt zudem vor Glatteis. Höchstwerte von minus 6 Grad an der Oder bis plus 9 Grad im Südwesten. Morgen im Norden wechselnd bewölkt mit einzelnen Schneeschauern. In der Mitte Schneefall, langsam nach Süden verlagernd, örtlich mit Regen vermischt. Temperaturen minus 7 Grad im Osten bis plus 4 Grad im Süden.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag teils bewölkt, im Nordosten und Westen auch sonnig. Minus 7 bis 0 Grad.
Am Sonntag teils bewölkt, im Nordosten und Westen auch sonnig. Minus 7 bis 0 Grad.
Diese Nachricht wurde am 09.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.