Wetter
Im Norden und Osten Schnee mit Verwehungen, im Westen und Süden Regen

Der Wetterbericht, die Lage: Ein Sturmtief zieht bis zum Abend vom Ärmelkanal ins deutsch-niederländische Grenzgebiet. Dabei gelangt vorübergehend mildere Atlantikluft in den Westen und Süden. Im Norden und Osten bleibt es in einer starken Ostströmung kalt.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Nordosten und später südlich der Donau aufgelockert bewölkt und überwiegend trocken. Sonst bedeckt mit Niederschlägen, im Norden und Osten als Schnee mit unwetterartigen Verwehungen. Im Westen und Süden Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt zudem vor Glatteis. Höchstwerte von minus 6 Grad an der Oder bis plus 9 Grad im Südwesten. Morgen im Norden wechselnd bewölkt mit einzelnen Schneeschauern. In der Mitte Schneefall, langsam nach Süden verlagernd, örtlich mit Regen vermischt. Temperaturen minus 7 Grad im Osten bis plus 4 Grad im Süden.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag teils bewölkt, im Nordosten und Westen auch sonnig. Minus 7 bis 0 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 09.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.