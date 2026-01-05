Die Vorhersage:
Im Norden und Westen bewölkt mit Schneeschauern, im Norden teils kräftig. Sonst wechselnd bewölkt, im Süden teils sonnig. Örtlich zäher Nebel oder Hochnebel. Höchstwerte minus 7 bis 0 Grad. Morgen an der Nordsee Schneeschauer, im Rest des Landes teils aufgelockert bewölkt und vereinzelt etwas Schneegriesel. Temperaturen minus 7 bis 0 Grad.
Im Norden und Westen bewölkt mit Schneeschauern, im Norden teils kräftig. Sonst wechselnd bewölkt, im Süden teils sonnig. Örtlich zäher Nebel oder Hochnebel. Höchstwerte minus 7 bis 0 Grad. Morgen an der Nordsee Schneeschauer, im Rest des Landes teils aufgelockert bewölkt und vereinzelt etwas Schneegriesel. Temperaturen minus 7 bis 0 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch in der Nordwesthälfte bewölkt und etwas Schneefall. In der Südosthälfte heiter. Minus 6 bis plus 2 Grad.
Am Mittwoch in der Nordwesthälfte bewölkt und etwas Schneefall. In der Südosthälfte heiter. Minus 6 bis plus 2 Grad.
Diese Nachricht wurde am 05.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.