Wetter
Im Norden und Westen Schneeschauer, sonst wechselnd bewölkt oder sonnig

Der Wetterbericht, die Lage: Polare Meeresluft sorgt für Dauerfrost. Während im Norden tiefer Luftdruck das Wetter mit Schneeschauern bestimmt, kommt die Luftmasse im Süden unter einem Hoch zur Ruhe und kühlt sich weiter ab.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Norden und Westen bewölkt mit Schneeschauern, im Norden teils kräftig. Sonst wechselnd bewölkt, im Süden teils sonnig. Örtlich zäher Nebel oder Hochnebel. Höchstwerte minus 7 bis 0 Grad. Morgen an der Nordsee Schneeschauer, im Rest des Landes teils aufgelockert bewölkt und vereinzelt etwas Schneegriesel. Temperaturen minus 7 bis 0 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch in der Nordwesthälfte bewölkt und etwas Schneefall. In der Südosthälfte heiter. Minus 6 bis plus 2 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 05.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.