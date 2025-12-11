Wetter
Im Norden Wolken, im Süden Nebel

Der Wetterbericht, die Lage: Der Ausläufer eines Tiefs zwischen Island und Schottland überquert Deutschland langsam südostwärts. Dabei fließt milde und feuchte Luft heran, die zunehmend unter Hochdruckeinfluss gelangt.

    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    In der Nordhälfte wechselnd bis stark bewölkt, in der Südhälfte hochnebelartig bedeckt oder neblig trüb und örtlich Sprühregen. Höchstwerte 6 bis 13 Grad. Morgen im Nordwesten gebietsweise etwas Regen. Sonst hochnebelartig bedeckt oder neblig trüb und örtlich Sprühregen. In Sachsen länger sonnig. Temperaturen 4 bis 13 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag im Norden bewölkt, gebietsweise Regen. Im Süden meist neblig trüb. 4 bis 11 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 11.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.