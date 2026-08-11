Die Vorhersage:
Im Norden und Nordosten bewölkt, sonst sonnig. An den Alpen vereinzelt Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte im Norden und Osten 18 bis 25, im Westen und Süden 24 bis 32, im Südwesten bis 34 Grad. Morgen heiter oder sonnig bei 20 bis 35 Grad.
Im Norden und Nordosten bewölkt, sonst sonnig. An den Alpen vereinzelt Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte im Norden und Osten 18 bis 25, im Westen und Süden 24 bis 32, im Südwesten bis 34 Grad. Morgen heiter oder sonnig bei 20 bis 35 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag zumeist sonnig. Temperaturen von Nordosten nach Südwesten 27 bis 37 Grad.
Am Donnerstag zumeist sonnig. Temperaturen von Nordosten nach Südwesten 27 bis 37 Grad.
Diese Nachricht wurde am 11.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.