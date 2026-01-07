Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Im Nordwesten und Westen im Tagesverlauf Schneefall. Im Osten und Süden sonnig. Höchstwerte von minus 6 Grad im Osten bis plus 2 Grad im Westen. Morgen stark bewölkt, stellenweise etwas Schneefall. Im Westen und Süden ab dem Nachmittag verbreitet Niederschläge, zunächst als Schnee, später auch als gefrierender Regen. Temperaturen von minus 6 Grad an der Oder bis plus 6 Grad im Südwesten.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag meist bedeckt mit teils kräftigen Niederschlägen, im Norden und Osten als Schnee, sonst als Regen. An der Ostsee und südlich der Donau Wolkenauflockerungen. Minus 6 Grad an der Oder bis plus 8 Grad am Oberrhein.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.