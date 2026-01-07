Wetter
Im Nordwesten und Westen Schnee, im Osten und Süden sonnig

Der Wetterbericht, die Lage: Deutschland gelangt in den Einflussbereich atlantischer Tiefs. Dabei ist zunächst noch kalte Polarluft wetterwirksam. Ab morgen strömt deutlich mildere Atlantikluft in den Westen und Süden.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Nordwesten und Westen im Tagesverlauf Schneefall. Im Osten und Süden sonnig. Höchstwerte von minus 6 Grad im Osten bis plus 2 Grad im Westen. Morgen stark bewölkt, stellenweise etwas Schneefall. Im Westen und Süden ab dem Nachmittag verbreitet Niederschläge, zunächst als Schnee, später auch als gefrierender Regen. Temperaturen von minus 6 Grad an der Oder bis plus 6 Grad im Südwesten.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag meist bedeckt mit teils kräftigen Niederschlägen, im Norden und Osten als Schnee, sonst als Regen. An der Ostsee und südlich der Donau Wolkenauflockerungen. Minus 6 Grad an der Oder bis plus 8 Grad am Oberrhein.
