Wetter
Im Nordwesten und Westen Schnee, sonst heiter oder hochnebelartig bewölkt

Der Wetterbericht, die Lage: Deutschland gelangt in den Einflussbereich atlantischer Tiefs. Dabei ist zunächst noch kalte Polarluft wetterwirksam. Ab morgen strömt deutlich mildere Atlantikluft in den Westen und Süden.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Nordwesten und Westen Schneefall. Sonst heiter oder sonnig, teils auch hochnebelartig bewölkt. Höchstwerte minus 7 bis plus 2 Grad. Morgen verbreitet stark bewölkt mit Schnee, in der Südwesthälfte im Tagesverlauf in Regen übergehend, örtlich auch gefrierender Regen. Temperaturen von minus 5 Grad an der Oder bis plus 5 Grad im Südwesten.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag unbeständig mit teils kräftigen Niederschlägen, im Norden und Osten meist als Schnee, sonst als Regen. Minus 4 Grad im Nordosten bis plus 10 Grad im Südwesten.
    Diese Nachricht wurde am 07.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.