Die Vorhersage:
Im Nordwesten und Westen Schneefall. Sonst heiter oder sonnig, teils auch hochnebelartig bewölkt. Höchstwerte minus 7 bis plus 2 Grad. Morgen verbreitet stark bewölkt mit Schnee, in der Südwesthälfte im Tagesverlauf in Regen übergehend, örtlich auch gefrierender Regen. Temperaturen von minus 5 Grad an der Oder bis plus 5 Grad im Südwesten.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag unbeständig mit teils kräftigen Niederschlägen, im Norden und Osten meist als Schnee, sonst als Regen. Minus 4 Grad im Nordosten bis plus 10 Grad im Südwesten.
Diese Nachricht wurde am 07.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.