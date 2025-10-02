Wetter
Im Osten und Südosten grau, sonst sonnig, 9 bis 18 Grad

Das Wetter: Über dem Osten und Südosten neblig-trüb oder bedeckt, vereinzelt auch Sprühregen. Später etwas Sonne möglich. Im Rest des Landes den ganzen Tag über sonnig. 9 bis 18 Grad. Morgen in der Osthälfte zunächst teils zähe Nebelfelder, später sonnig. In der Westhälfte Wolkenverdichtung, aber kaum Regen. 10 bis 17 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag vielfach stark bewölkt und von Nordwesten in Richtung Südosten ziehender schauerartig verstärkter Regen. Von der Lausitz bis zum östlichen Alpenrand noch meist trocken. 13 bis 20 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 02.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.