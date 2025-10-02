Wetter

Im Osten und Südosten grau, sonst sonnig, 9 bis 18 Grad

Das Wetter: Über dem Osten und Südosten neblig-trüb oder bedeckt, vereinzelt auch Sprühregen. Später etwas Sonne möglich. Im Rest des Landes den ganzen Tag über sonnig. 9 bis 18 Grad. Morgen in der Osthälfte zunächst teils zähe Nebelfelder, später sonnig. In der Westhälfte Wolkenverdichtung, aber kaum Regen. 10 bis 17 Grad.