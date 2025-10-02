Die weiteren Aussichten:
Am Samstag vielfach stark bewölkt und von Nordwesten in Richtung Südosten ziehender schauerartig verstärkter Regen. Von der Lausitz bis zum östlichen Alpenrand noch meist trocken. 13 bis 20 Grad.
