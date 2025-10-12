Wetter
Im Süden etwas Sonne - sonst bewölkt und regnerisch, 13 bis 17 Grad

Das Wetter: Tagsüber im Süden und Südwesten nach Nebelauflösung etwas Sonne, im Bergland auch länger sonnig. Sonst stark bewölkt, im Norden und Osten etwas Regen, gegen Abend von der Ostsee her nachlassend mit Auflockerungen. 13 bis 17 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Am morgigen Montag im Nordosten und in der Mitte teils sonnig, teils wolkig und trocken. Sonst meist stark bewölkt, in der Mitte und im Südosten vereinzelt Regen, später Auflockerungen. 11 bis 17 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag im Süden nach Nebelauflösung freundlich oder sonnig und trocken. Sonst meist hochnebelartig bedeckt, vor allem im Norden und Osten vereinzelt Sprühregen. 10 bis 17 Grad
    Diese Nachricht wurde am 12.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.