Am morgigen Montag im Nordosten und in der Mitte teils sonnig, teils wolkig und trocken. Sonst meist stark bewölkt, in der Mitte und im Südosten vereinzelt Regen, später Auflockerungen. 11 bis 17 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag im Süden nach Nebelauflösung freundlich oder sonnig und trocken. Sonst meist hochnebelartig bedeckt, vor allem im Norden und Osten vereinzelt Sprühregen. 10 bis 17 Grad
Diese Nachricht wurde am 12.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.