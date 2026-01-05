Wetter
Im Süden teils sonnig, im Norden Schneeschauer, sonst wechselhaft und trocken, -7 bis 0 Grad

Das Wetter: Im Norden und Westen zunehmend stark bewölkt. Ganz im Norden teils kräftige Schneeschauer. Etwas Schnee später auch vom Westen bis in den Nordosten. Sonst bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken trocken, im Süden teils sonnig. -7 bis 0 Grad, mit den mildesten Werten im Rheinland. Morgen teils bewölkt, teils aufgelockert und vereinzelt etwas Schneegriesel. Im Nordseeumfeld weitere Schneeschauer. -7 bis 0 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch in der Nordwesthälfte stark bewölkt und mit etwas Schnee. In der Südosthälfte heiter und meist trocken. Höchstwerte von Südost nach Nordwest -6 bis +2 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 05.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.