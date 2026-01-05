Wetter

Im Süden teils sonnig, im Norden Schneeschauer, sonst wechselhaft und trocken, -7 bis 0 Grad

Das Wetter: Im Norden und Westen zunehmend stark bewölkt. Ganz im Norden teils kräftige Schneeschauer. Etwas Schnee später auch vom Westen bis in den Nordosten. Sonst bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken trocken, im Süden teils sonnig. -7 bis 0 Grad, mit den mildesten Werten im Rheinland. Morgen teils bewölkt, teils aufgelockert und vereinzelt etwas Schneegriesel. Im Nordseeumfeld weitere Schneeschauer. -7 bis 0 Grad.