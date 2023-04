Wetter

Im Westen Schauer, im Osten heiter, 7 bis 14 Grad

Das Wetter: In der Westhälfte Schauer, am Nachmittag vereinzelt Gewitter. An den Alpen ebenfalls Regen, oberhalb von 1.000 Metern Schnee. In der Osthälfte meist wolkig und überwiegend trocken. Temperaturen 7 bis 14 Grad. Morgen im Westen und Nordwesten heiter und größtenteils trocken. Im Osten und Südosten stark bewölkt und zeitweise Regen, im höheren Bergland Schnee. 5 bis 16 Grad.

13.04.2023