Wetter
Im Westen verbreitet heiter oder sonnig, sonst meist hochnebelartig bewölkt

Der Wetterbericht, die Lage: Zwischen einer Hochdruckzone über Nordosteuropa und Tiefs über Westeuropa und dem Mittelmeer fließt von Osten allmählich kältere Luft heran.

    Die Vorhersage:
    Im Westen verbreitet heiter oder sonnig. Sonst meist hochnebelartig bewölkt, im Osten vereinzelt Sprühregen. Höchstwerte 2 bis 7 Grad. Morgen überwiegend bedeckt oder neblig trüb, im Norden und Nordosten teils noch heiter. Im Osten örtlich Sprühregen oder Schneegriesel. Temperaturen 1 bis 7 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch in der Nordhälfte aufgelockert bewölkt, teils auch sonnig. In der Südhälfte bedeckt und gebietsweise Schneegriesel oder leichter Schneefall. Minus 2 bis plus 4 Grad an der Nordsee und am Rhein.
    Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.