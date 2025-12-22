Die Vorhersage:
Im Westen verbreitet heiter oder sonnig. Sonst meist hochnebelartig bewölkt, im Osten vereinzelt Sprühregen. Höchstwerte 2 bis 7 Grad. Morgen überwiegend bedeckt oder neblig trüb, im Norden und Nordosten teils noch heiter. Im Osten örtlich Sprühregen oder Schneegriesel. Temperaturen 1 bis 7 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch in der Nordhälfte aufgelockert bewölkt, teils auch sonnig. In der Südhälfte bedeckt und gebietsweise Schneegriesel oder leichter Schneefall. Minus 2 bis plus 4 Grad an der Nordsee und am Rhein.
Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.